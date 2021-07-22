Центр «Космонавтика и авиация» пригласил на экскурсии «Люди и космос»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 24 июля приглашает на бесплатные тематические экскурсии «Люди и космос». Мероприятия посвящены 95-летию со дня рождения одного из ведущих конструкторов систем жизнеобеспечения и средств спасения летчиков и космонавтов Гая Ильича Северина.

При непосредственном участии конструктора были созданы шлюзовая камера и скафандр для выхода в открытый космос, установка для перемещения и маневрирования космонавта, катапультное кресло для космического корабля «Восток».

Экскурсанты познакомятся с разработками Северина, узнают интересные факты из его жизни, повлиявшие на профессиональную деятельность, а также им расскажут о других людях, внесших вклад в развитие отечественной космонавтики.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

На следующий день, 25 июля, Центр славянской письменности «Слово» приглашает на экскурсию «История на бересте». Мероприятие посвящено уникальной археологической находке — первой берестяной грамоте, обнаруженной советскими археологами в 1951 году в Великом Новгороде.