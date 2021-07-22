«Санкции не сыграли»: эксперты оценили нюансы сделки «Северному потоку-2»

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Власти Соединенных Штатов готовы остановить санкционную политику, ведущуюся в отношении стратегического российского газопровода «Северный поток – 2», по программе договоренностей, которые были достигнуты с Германией. Вместе с тем Берлин возьмет на себя обязательство добиться продления соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа еще на десять лет. О том, как может развиваться эта ситуация, рассказал председатель комиссии по защите государственного суверенитета, член комитета по международным делам Андрей Климов.

— Так как Германия является суверенным государством, она не обязана с кем-либо согласовывать подобные вещи, кроме как с партнерами по Евросоюзу, где существуют свои нормы и правила поведения в области экономики, — пояснил эксперт.

По его словам, Соединенные Штаты Америки не являются стороной данного коммерческого контракта, однако ФРГ входит НАТО, где тоже есть особые порядки. Как предположил сенатор, именно поэтому Ангела Меркель решила посоветоваться.

— Существует договор, заключенный между Берлином и Вашингтоном, который регулирует взаимодействие стран по поводу использования газопровода. То есть США не будут наращивать санкции, а Германия возьмет на себя определенные обязательства, — объяснил Андрей Климов.

Кроме того, известно, что после официального подтверждения существования договоренности между странами на тему «Северного потока – 2», канцлер Германии Ангела Меркель сразу позвонила президенту России Владимиру Путину, передает Общественная Служба Новостей.

В свою очередь, политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение о том, что Берлин и Вашингтон подготовили для Киева. Он уточнил, что в договоре указывается, что Российская Федерация не имеет права использовать газ в качестве оружия, а также что Берлин в случае необходимости предпримет ответные меры.

По мнению эксперта, власти США смирились с существованием российского проекта, так как у них нет способов повлиять на ФРГ, отмечает «Царьград».

— Если только сделать хорошую мину при плохой игре, а именно дать обещание контактировать с Польшей и Украиной, — добавил обозреватель.

Он также добавил, что власти Штатов обязали Германию выделить 200 миллионов евро Украине в качестве компенсации за потерю транзита газа.