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Дом по программе реновации начали строить на юго-западе Москвы

Иван Юминов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации начали строить на юго-западе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Новочерёмушкинская улица, 25 Карта всех событий

Дом по программе реновации на 204 квартиры начали строить на Новочеремушкинской улице, владение 27. Об этом сообщили в столичном комитете государственного строительного надзора в четверг, 22 июля.

— За объектом на Новочеремушкинской улице будет закреплен специалист комитета, составлена программа проверок, которая охватит весь период строительства. В проверках в обязательном порядке примет участие Центр экспертиз, который проведет необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований, — рассказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Площадь новостройки составит 21,2 тысячи квадратных метров. На первом этаже дома появятся салоны красоты, секции для детей, магазины, а также кафе.

На территории около дома разобьют газоны и высадят кустарники, также там разместят зоны отдыха и детские площадки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.

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