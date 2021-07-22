Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стали известны актеры первого российского сериала от Netflix «Анна К»

Михаил Алимов

Развлечения
Стали известны актеры первого российского сериала от Netflix «Анна К»
Фото: pixabay.com

Съемки первого российского сериала от Netflix «Анна К» начались. В сериале, основанном на произведении Льва Толстого «Анна Каренина», снимутся известные отечественные актеры — Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юра Борисов и Татьяна Догилева. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает пресс-служба проекта.

— Netflix объявил о начале съемок первого российского драматического сериала «Анна К». В сериале примут участие российские актеры: ранее объявленная исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, а также Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие, — говорится в сообщении.

Бондарчук исполнит роль Алексея Каренина, Александрова станет Дарьей Облонской, ее супруга Сергея Облонского сыграет Куценко. Борисов исполнит роль Константина Левина, а его возлюбленную Екатерину Щербакову сыграет Дарья Верещагина. Татьяна Догилева станет Агафьей Михайловной, а Александр Цыпкин — Сергеем Кознышевым.

Кто сыграет Алексея Вронского, пока неизвестно. В пресс-службе сообщили, что «в сериале примут участие и другие потрясающие актеры», отмечает РИА Новости.

— Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии и теперь рады анонсировать яркую команду актеров, — привела пресс-служба проекта слова директора направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Анны Наглер.

Сериал станет современной адаптацией классического произведения. Главная героиня будет женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Еще в мае стало известно, что роль Анны Карениной достанется Светлане Ходченковой. Дата выхода проекта пока неизвестна.

Читайте также:
NetflixСветлана ХодченковаФедор Бондарчук
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте