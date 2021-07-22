Стали известны актеры первого российского сериала от Netflix «Анна К»

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Съемки первого российского сериала от Netflix «Анна К» начались. В сериале, основанном на произведении Льва Толстого «Анна Каренина», снимутся известные отечественные актеры — Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юра Борисов и Татьяна Догилева. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает пресс-служба проекта.

— Netflix объявил о начале съемок первого российского драматического сериала «Анна К». В сериале примут участие российские актеры: ранее объявленная исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, а также Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие, — говорится в сообщении.

Бондарчук исполнит роль Алексея Каренина, Александрова станет Дарьей Облонской, ее супруга Сергея Облонского сыграет Куценко. Борисов исполнит роль Константина Левина, а его возлюбленную Екатерину Щербакову сыграет Дарья Верещагина. Татьяна Догилева станет Агафьей Михайловной, а Александр Цыпкин — Сергеем Кознышевым.

Кто сыграет Алексея Вронского, пока неизвестно. В пресс-службе сообщили, что «в сериале примут участие и другие потрясающие актеры», отмечает РИА Новости.

— Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии и теперь рады анонсировать яркую команду актеров, — привела пресс-служба проекта слова директора направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Анны Наглер.

Сериал станет современной адаптацией классического произведения. Главная героиня будет женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Еще в мае стало известно, что роль Анны Карениной достанется Светлане Ходченковой. Дата выхода проекта пока неизвестна.