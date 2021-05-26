Netflix снимет «Анну Каренину» с Ходченковой в главной роли
Американский стриминговый видеосервис Netflix приступил к съемкам первого российского сериала «Анна К», который станет современной экранизацией романа Льва Толстого «Анна Каренина».
Главная роль в проекте досталась Светлане Ходченковой. Кто сыграет остальных персонажей — пока неизвестно.
— Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи, — приводит сообщение Netflix РИА Новости.
Автором сценария выступил Роман Кантор, а режиссерами станут Валерий Федорович и Евгений Никишов из компании 1-2-3 Production.
Съемки «Анна К» будут проходить в Москве и Петербурге. Дату релиза компания обещает объявить чуть позже.
Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко начали подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов».
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