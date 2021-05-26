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Netflix снимет «Анну Каренину» с Ходченковой в главной роли
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Netflix снимет «Анну Каренину» с Ходченковой в главной роли

Полина Долганова

Кино

Американский стриминговый видеосервис Netflix приступил к съемкам первого российского сериала «Анна К», который станет современной экранизацией романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Главная роль в проекте досталась Светлане Ходченковой. Кто сыграет остальных персонажей — пока неизвестно.

— Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи, — приводит сообщение Netflix РИА Новости.

Автором сценария выступил Роман Кантор, а режиссерами станут Валерий Федорович и Евгений Никишов из компании 1-2-3 Production.

Съемки «Анна К» будут проходить в Москве и Петербурге. Дату релиза компания обещает объявить чуть позже.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко начали подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов».

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Светлана ХодченковаNetflixРоссия
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