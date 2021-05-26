Netflix снимет «Анну Каренину» с Ходченковой в главной роли

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Американский стриминговый видеосервис Netflix приступил к съемкам первого российского сериала «Анна К», который станет современной экранизацией романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Главная роль в проекте досталась Светлане Ходченковой. Кто сыграет остальных персонажей — пока неизвестно.

— Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи, — приводит сообщение Netflix РИА Новости.

Автором сценария выступил Роман Кантор, а режиссерами станут Валерий Федорович и Евгений Никишов из компании 1-2-3 Production.

Съемки «Анна К» будут проходить в Москве и Петербурге. Дату релиза компания обещает объявить чуть позже.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко начали подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов».

Читайте также: Блогер Давид Манукян станет новым ведущим проекта «Дом-2»