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Песков заявил об актуальности учений по отключению Рунета от глобальной Сети

Иван Юминов

Технологии
Песков заявил об актуальности учений по отключению Рунета от глобальной Сети
Фото: Администрация президента РФ

Учения по работе Рунета при отключении от глобальной Сети являются актуальными, стране нужно быть готовой ко всему в век санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 22 июля.

— Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью, — рассказал он.

Инструментарий стран, которые регулярно пользуются санкциями, является «абсолютно непредсказуемым», поэтому следует быть готовым ко всему, приводит слова Пескова ТАСС.

22 июля сообщалось, что в стране успешно протестировали работу Рунета при отключении от глобальной Сети. Учения проводили в стране с 15 июня по 15 июля.

Их целью было обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. В мероприятиях приняли участие все операторы «большой четверки». Кроме того, к учениям присоединились «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

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