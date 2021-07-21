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СМИ: Рунет смогли успешно отключить от глобальной Сети

Анастасия Волоснова

Технологии
СМИ: Рунет смогли успешно отключить от глобальной Сети
Фото: pixabay.com/Lukas

В России успешно протестировали работу Рунета при отключении от глобальной Сети. Об этом говорится в материалах рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика», которая следит за реализацией одноименной национальной программы.

Учения проводили в стране с 15 июня по 15 июля. Их целью было обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета.

В мероприятиях по отключению Рунета приняли участие все операторы «большой четверки». Кроме того, к учениям присоединились «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

— Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными, — пояснил источник в беседе с РБК.

Другой источник отметил, что во время учений оценивалась «возможность физического отключения российской части интернета».

Совет Федерации зимой 2021 года одобрил закон о введении штрафов за неисполнение закона о суверенном Рунете. Для должностных лиц он составит от 15 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

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