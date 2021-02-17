Совет Федерации одобрил введение штрафов за неисполнение закона о суверенном Рунете

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов за неисполнение закона о суверенном Рунете. Подобное решение было принято на заседании верхней палаты парламента в среду, 17 февраля.

Согласно документу, за нарушение оператором связи порядка установки технических устройств по противодействию угрозам устойчивого Рунета предусматривается административный штраф. Для должностных лиц он составит от 15 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей —от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Отмечается, что за повторное нарушение сумма штрафа увеличится. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Совет Федерации во время заседания в среду, 17 февраля, назначил пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома.

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