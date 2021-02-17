Совет Федерации одобрил закон о наказании за склонение к наркотикам в Сети

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Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за призывы к употреблению наркотиков в интернете. Решение было принято на заседании в среду, 17 февраля.

Соответствующие поправки вносятся в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Так, уголовная ответственность предусматривается за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Закон поступит на подпись президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

Напомним, летом 2020 года комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ создала законопроект, который предусматривает уголовное наказание за склонение к употреблению наркотиков в интернете.

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