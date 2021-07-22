Столичная полиция задержала торговца поддельными экспресс-тестами на антитела к COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Суздальская улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала 23-летнего москвича, который подозревается в торговле поддельными экспресс-тестами на антитела. Об этом в четверг, 22 июля, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Спецоперация правоохранителей проходила на Суздальской улице. Замаскированные сотрудники полиции получили от мужчины 400 упаковок экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

Общая стоимость фальшивых документов оценивается в 160 тысяч рублей.

— Гражданин пояснил, что купил изделия медицинского назначения на одном из известных сайтов. Чтобы заработать денег, перепродавал их по более высокой цене через объявления в сети интернет. Стоимость одной упаковки варьировалась от 400 до 700 рублей, — сказано в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Недавно «ВМ» писала о похожем случае. Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в изготовлении медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Тогда у злоумышленников изъяли более шести тысяч фальшивых бланков.