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«Это надо записать!»: Пугачева исполнила музыкальную композицию на рояле

София Долганова

Общество
«Это надо записать!»: Пугачева исполнила музыкальную композицию на рояле
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

После того как Алла Пугачева ушла со сцены, она стала меньше выступать и появляться на больших мероприятиях. В четверг, 22 июля, на праздновании дня рождения сына светской львицы Алины Редель примадонна российской эстрады покорила гостей музыкальной импровизацией.

Аллу Пугачеву пригласили на праздник с семьей. После торжественной части, когда все отошли от стола, приглашенные перешли в зал, где Пугачева и решила порадовать всех своим талантом.

— Какой шикарный рояль! Это надо записать, — заявила Примадонна и сыграла мелодию.

Сын Алины Редель опубликовал видео, на котором Пугачева исполняет композицию Цфасмана «Неудачное свидание» из фильма «Покровские ворота».

На празднике Алла Пугачева появилась с мужем Максимом Галкиным, дочерью Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым.

Алле Пугачевой — 72 года, и она постоянно находится под прицелом камер. Недавно в интернете появилось видео, как певица не может выйти из машины без посторонней помощи.

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