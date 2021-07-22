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Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 миллиарда рублей

Иван Юминов

Происшествия
Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 миллиарда рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Басманный суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об изъятии и обращении в доход государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и экс-депутата Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в четверг, 22 июля.

— Установлено, что при совокупном доходе Арашуковых и членов их семей в период с 2004 года по 2019 год 95 миллионов рублей, они приобрели имущество на 1,597 миллиарда рублей, — рассказали в ведомстве.

Во время нахождения на различных постах Арашуковы, по информации Генпрокуратуры, приобрели 97 объектов недвижимости на сумму 1,494 миллиарда рублей, 22 автомобиля стоимостью более 83 миллионов рублей, а также шесть слитков золота дороже 54 миллионов рублей. Для того, чтобы скрыть владение данным имуществом, они записывали его на родственников, охранников и водителей, уточнили в ведомстве.

Генпрокуратура сперва обратилась с иском в Верховный суд, а он, в свою очередь, постановил рассмотреть его в Басманном суде. Последний удовлетворил требования прокуратуры, отмечается на сайте ведомства.

15 июля сообщалось, что Мосгорсуд дело Арашуковых, в котором присутствуют 20 фигурантов. Суд также удовлетворил ходатайство стороны защиты, чтобы дело в отношении шести фигурантов рассматривалось при участии присяжных. Их отбор назначен на 11 августа.

В январе 2019 года сотрудники полиции задержали бывшего сенатора Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей.

Также экс-сенатору предъявили обвинение в хищении природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Фигурантам дела Арашуковых предъявлены обвинения по статьям «Убийство», «Присвоение или растрата», «Превышение должностных полномочий», «Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу», а также «Заведомо ложный донос».

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