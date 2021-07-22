Москвичи переедут в две новостройки по программе реновации до конца года

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Плеханова, 22 Карта всех событий

В две новостройки по программе реновации на востоке Москвы смогут переехать до конца 2021 года 303 семьи. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Так, 163 семьи из двух домов переедут в здание по адресу улица Плеханова, владение 22. Еще 140 семей получат квартиры в доме, расположенном по адресу Зеленый проспект, владение 97а.

Левкин отметил, что всего на востоке Москвы к программе реновации присоединились 209,6 тысячи жителей из 1062 домов.

— Программа реновации в ВАО началась в 2018 году с переселения жителей пятиэтажек на улице Константина Федина в дом 62б на улице 5-й Парковой. Всего с начала реализации программы в Восточном округе в новые квартиры переселяются жители из 55 домов, — уточнил Левкин.

По его словам, в Перове переселение по реновации коснется 42,5 тысячи жителей из 196 жилых домов. Здания будут сносить, позже на их месте возведут новостройки или социальные объекты. Однако пять домов будут сохранены, так как они входят в список Архнадзора.

Левкин подчеркнул, что до 2024 года на востоке столицы начнут переселение порядка 38 тысяч человек. В настоящее время они проживают в 220 пятиэтажках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в среду, 21 июля, первый заселяемый дом по программе реновации в Солнцеве. Мэр предупредил горожан, что застройщик несет ответственность за строение. Если у москвичей возникнут вопросы, он обязан их решить.