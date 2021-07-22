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Со счета пенсионерки похитили более миллиона рублей в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Со счета пенсионерки похитили более миллиона рублей в Москве
Фото: nekrasovka.mos.ru

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после кражи крупной суммы со счета столичной пенсионерки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 22 июля.

Инцидент произошел утром 21 июля. Пенсионерка не знает, как именно злоумышленник похитил деньги с ее счета. Однако когда она решила проверить свои сбережения, узнала, что крупной суммы не хватает.

По словам потерпевшей, ее обокрали на один миллион рублей.

Дело возбуждено по статье «Кража», преступнику грозит до десяти лет лишения свободы, добавили в МВД.

Аналогичный случай произошел в столице 15 июля. Тогда пенсионерку обокрали на 1,5 миллиона рублей.

По словам потерпевшей, с 5 по 8 июля неизвестным ей способом были похищены лежащие на ее банковском счету деньги. О краже она узнала 13 июля, после того как обратилась в отделение одного из банков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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