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Госбюро расследований откроет дело о госизмене Зеленского

София Долганова

Политика
Госбюро расследований откроет дело о госизмене Зеленского
Фото: president.gov.ua

По решению Шевченковского районного суда Киева Государственное бюро расследований (ГБР) обязано возбудить уголовное дело относительно возможной госизмены президента Украины Владимира Зеленского и его приближенных ввиду того, что операция по задержанию людей, являющихся, по данным СМИ, сотрудниками ЧВК Вагнера, была сорвана. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил бывший депутат Верховной рады Андрей Тетерук.

— Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а следовательно, наше заявление о совершении уголовного преступления по ст. 112 (государственная измена) зарегистрировать и внести в единый реестр досудебных расследований, — заявил в эфире Пятого канала Андрей Тетерук, который также является одним из истцов.

Данный иск в ГБР подали представители организации «Движение сопротивления капитуляции», но соответствующие правоохранительные органы не приступили к досудебному расследованию, в результате чего авторы иска направили в суд жалобу на бездействие Госбюро расследований.

Задержание россиян в Белоруссии

Днем 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 человек. Отмечалось, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило компетентные органы Белоруссии предоставить официальную информацию. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.

30 июля госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных возбудили уголовное дело о подготовке терактов.

Стоит отметить, что прежде Киев просил Минск выдать задержанных граждан ему. Когда стало известно, что россияне все же вернулись на родину, президент Украины Владимир Зеленский заявил о несправедливости такого решения.

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