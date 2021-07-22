Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановили

Анастасия Волоснова

Город
Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановили
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

На северо-западе Москвы восстановили движение двух трамваев, которые задерживались по техническим причинам. Об этом в четверг, 22 июля, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Трамваи № 28 и 31 задерживались на Живописной улице, из-за чего их маршруты временно изменили. Вместо проспекта Маршала Жукова они ездили в Строгино.

В настоящее время движение трамваев по Живописной улице восстановлено, подчеркнули в ведомстве.

При этом 12 июля стало известно, что на востоке и юге Москвы на некоторых улицах изменится схема дорожного движения. Произойдет это из-за инженерных работ.

Так, с 19 июля по 28 августа будет ограничено движение на Свободном проспекте возле дома № 27. Кроме того, на участке Проектируемого проезда № 475 от дома 13 (строение 3) до владения 13 в Канатчиковском проезде будут ограничения с 20 июля по 25 августа. С 1 по 25 августа и с 15 сентября по 5 октября они будут действовать возле владения 9б (строение 3) в Канатчиковском проезде.

Читайте также:
трамвайдвижениеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте