Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановили

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

На северо-западе Москвы восстановили движение двух трамваев, которые задерживались по техническим причинам. Об этом в четверг, 22 июля, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Трамваи № 28 и 31 задерживались на Живописной улице, из-за чего их маршруты временно изменили. Вместо проспекта Маршала Жукова они ездили в Строгино.

В настоящее время движение трамваев по Живописной улице восстановлено, подчеркнули в ведомстве.

При этом 12 июля стало известно, что на востоке и юге Москвы на некоторых улицах изменится схема дорожного движения. Произойдет это из-за инженерных работ.

Так, с 19 июля по 28 августа будет ограничено движение на Свободном проспекте возле дома № 27. Кроме того, на участке Проектируемого проезда № 475 от дома 13 (строение 3) до владения 13 в Канатчиковском проезде будут ограничения с 20 июля по 25 августа. С 1 по 25 августа и с 15 сентября по 5 октября они будут действовать возле владения 9б (строение 3) в Канатчиковском проезде.