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Евгений Нифантьев предложил создать в Москве экоцентры в шаговой доступности

Павел Гриднев

Общество
Евгений Нифантьев предложил создать в Москве экоцентры в шаговой доступности
Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предложил открыть во всех районах Москвы экоцентры, которые объединят инициативных граждан и станут площадками для их обучения ответственному отношению к экологии.

— Периодически по всей стране проходят экологические акции, которые мотивируют граждан сдавать в переработку вторсырье, отказаться от пластиковых и бумажных стаканчиков в пользу многоразовой посуды, ходить в магазин с многоразовыми сумками-шопперами. Но чаще всего это все-таки разовые акции, после которых экоактивность сходит на нет. Для того чтобы ответственное потребление и забота об экологии становились образом жизни, нужно вести систематическую работу с населением — проводить лекции и мастер-классы, организовывать выставки и конкурсы для детей, чтобы вовлекать их в экологическую повестку, — заявил Евгений Нифантьев на площадке Штаба общественной поддержки.

По его словам, сегодня Москва — это не только самый зеленый мегаполис мира, но и город №1 по открытости и доступности экологической информации. Поэтому предлагается открыть в каждом районе столицы специальные экологические центры, привлекая к работе как профессиональных экологов, так и лидеров общественного мнения из разных сфер, которые могут служить примерами для молодежи.

— В каждом районе есть экоактивисты, которые развивали бы такие площадки, превращая в центры притяжения инициативных и неравнодушных людей. На их базе также можно организовать экобоксы для приема пластика, батареек и т. п. Заинтересовать граждан разных возрастов идеями разумного потребления и сортировки мусора поможет шаговая доступность таких центров. Далее этот опыт можно распространять на другие регионы, — добавил Нифантьев.

Напомним, что с начала прошлого года в каждом столичном дворе установлено два контейнера — для вторсырья и смешанных отходов — что стало первым шагом к формированию экомышления.

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