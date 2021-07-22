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Главу отделения ПФР Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток

Иван Юминов

Происшествия
Главу отделения ПФР Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток
Фото: СК РФ

Руководитель отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в Челябинской области задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщили в региональном СУ СК в четверг, 22 июля.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области задержан руководитель регионального отделения Пенсионного фонда России, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, злоумышленник получил взятку от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану подразделений ПФР. Вопрос об избрании меры пресечения решается в данный момент, отмечается на сайте СК.

20 июля сообщалось, что СК задержал бывшего замглавы управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина. По предварительным данным, поводом для задержания Качкина стало то, что он предложил сотруднику полиции 30 тысяч рублей за содействие его знакомому при сдаче экзамена на получение водительских прав. Тот отказался от взятки, а после этого Качкина задержали во время совместной операции СК, ФСБ и МВД.

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