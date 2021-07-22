Продюсер Натали и группы «Мираж» Валерий Иванов умер от коронавируса

Фото: Instagram / alexeyrostov

В возрасте 59 лет ушел из жизни Валерий Иванов, бывший продюсер певицы Натали и группы «Мираж». Причиной смерти мужчины стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщал артист Алексей Ростов на своей странице в социальной сети Instagram.

— Сегодня не стало Валеры Иванова. Он скончался от последствий COVID-19 в одной из московских больниц, — написал певец.

По словам Ростова, именно Иванову обязана своим успехом Натали. Песни, принесшие ей признание и славу, были записаны в период их сотрудничества.

Кроме того, продюсер в разное время сотрудничал с коллективами «Мираж», «Фея», «Унесенные ветром», певицей Мариной Хлебниковой и самим Ростовым.

В публикации музыкант назвал Валерия Иванова кристально честным и порядочным человеком, что, по его словам, является редкостью для мира шоу-бизнеса.