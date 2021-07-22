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Сроки запуска процесса запрета на экспорт бензина назвали в Минэнерго

София Долганова

Общество
Сроки запуска процесса запрета на экспорт бензина назвали в Минэнерго
Фото: Светлана Колоскова

Если биржевые цены на бензин сохранятся на том же уровне, как и сейчас, Минэнерго запустит процесс запрета на экспорт бензина на следующей неделе. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Министр энергетики отметил, что в нынешних условиях у властей страны есть возможность подписания соглашения с компаниями нефтяной отрасли, которые осуществляют контроль за объемами и уровнями цен в оптовых продажах, и также представители государства могут увеличить биржевые нормативы продаж продуктов нефтепереработки до 15 процентов.

— Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя, — заявил Шульгинов.

«Демпфирующий механизм» призван сдерживать рост цен. Именно с помощью него крупные нефтяные корпорации получают повышенные выплаты.

— При реализации бензинов на внутреннем рынке крупнейшие поставщики топлива в своей ценовой политике придерживаются подхода непревышения уровня инфляции, — цитирует министра РБК.

По прогнозам Министерства энергетики России, к концу июля биржевые цены на бензин стабилизируются, так как завершится период сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

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