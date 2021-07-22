День памяти «Защитникам неба Москвы посвящается» пройдет на Кубинском аэродроме

Фото: Минобороны РФ

Военно-патриотический парк «Патриот» 23 июля приглашает взрослых и детей принять участие в патриотической акции «Дня памяти «Защитникам неба Москвы посвящается». Мероприятие пройдет на Кубинском аэродроме.

Акция приурочена к 80-летию отражения первого массированного налета ассов люфтваффе на Москву.

В рамках акции состоятся торжественное открытие Аллеи героев летчиков России — «Памяти защитников неба Москвы», развертывание фотовыставки «Малоизвестные страницы великой битвы» и выставки образцов авиации ПВО Москвы в послевоенный период.

Музейно-историческая экспозиция аэродрома Кубинка познакомит посетителей с теми, кто первым в ночь с 21 на 22 июля поднял с Кубинского аэродрома свои самолеты. В павильоне Кубинского аэроклуба представлена выставка раритетной авиационной техники и авиационного стрелково-пушечного вооружения самолетов.

Гости мероприятия увидят военно-историческую реконструкцию «Отражение воздушного налета» с полетами авиации Красной армии и люфтваффе, действиями средств ПВО и граждан Москвы, в ходе которой летчики Кубинского аэроклуба поднимут свои самолеты с взлетно-посадочной полосы.

Завершит программу парад военно-патриотических клубов, ветеранских организаций и юнармейских отрядов.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте парка.