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Шестерых детей, живших месяц на улице без еды и воды, доставили в медучреждение в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Шестерых детей, живших месяц на улице без еды и воды, доставили в медучреждение в Москве
Фото: Telegram / 360tv

Шестерых детей, которых мать выгнала на улицу в подмосковной Рузе, доставили в столичную больницу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы Московской области Наталия Григорьева в четверг, 22 июля.

— После выявления несовершеннолетних они были помещены в медицинское учреждение в Рузском городском округе. В настоящее время переданы в медицинское учреждение города Москвы. В связи с ненадлежащей организацией профилактической работы в отношении женщины городской прокуратурой начальнику ОМВД России по Рузскому городскому округу внесено представление, — рассказала представитель ведомства.

В прокуратуре отметили, что они подготовили и направили все документы для возбуждения уголовного дела в отношении горе-матери по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Видео: Telegram / 360tv

В свою очередь в пресс-службе СК по Московской области отметили, что ведомство также проводит проверку по данному факту.

— Следователи установят обстоятельства и причины произошедшего и дадут оценку действиям органов опеки. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, — отметила в разговоре с «ВМ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

20 июля СМИ сообщали, что женщина с семью детьми приехала в Рузу в начале лета к своему любимому. Спустя какое-то время мужчина, приютивший многодетную мать, обвинил ее детей в краже семейной реликвии и выгнал их из дома.

— Сама женщина не препятствовала этому решению. Она и старший сын остались жить в той квартире. А остальные шестеро ребят, возраст которых от шести до 16 лет, стали бездомными, — цитирует слова соседей издание «Подмосковье сегодня».

После огласки «детям-маугли» готовы помочь все — благотворительные фонды, муниципальные депутаты и государственные органы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В начале июня сообщалось, что в городском округе Талдом будут судить местную жительницу, которую обвиняют в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию. По данным следствия, обвиняемая регулярно оставляла свою шестилетнюю дочь в частном доме вместе со своим знакомым, который вел асоциальный образ жизни.

Мать навещала девочку 1–2 раза в неделю. В остальное время ребенок жил без горячей воды и отопления и в антисанитарных условиях. Предполагается, что у девочки есть психологическое расстройство, однако мать отказывалась проходить с ней медицинский осмотр и неоднократно умышленно избивала беспомощного ребенка.

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