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Политолог заявил, что в мир придет чума, если никто не усвоит урок COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМСитуация с коронавирусом
Общество
Политолог заявил, что в мир придет чума, если никто не усвоит урок COVID-19
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В мир придет чума или новый тяжелый вирус, если люди не будут усваивать урок пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» рассказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

По его словам, в происхождении и распространении вируса сложно винить какие-то государства.

— Здесь виноваты все, потому что расслабились, стали жить без тормозов, без бога в голове и кто-то решил, что вот вам вирус, причем не самый тяжелый. Нам дали легкий подзатыльник. Но судя по всему, урок не усвоен, — отметил Мартынов.

Он подчеркнул, что люде не переосмысливают ситуацию с пандемией и продолжают вести себя так, как раньше. В пример политолог привел США.

— Значит рано или поздно появится посерьезнее вирус, который будет валить всех с ног как чума какая-нибудь. Это с точки зрения человеческой жизни сто лет много, с точки зрения Вселенной — это мгновение, — предположил политолог.

При этом Мартынов сообщил «ВМ», что происхождение коронавируса в Китае возможно. По его мнению, COVID-19 также мог родиться в лаборатории США, так как с американцами «такое бывает».

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