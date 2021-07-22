«Китай знал заранее»: почему люди верят в искусственное происхождение Covid-19

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В Уханьском институте вирусологии никогда не синтезировали и не допускали утечки коронавируса, заявил на брифинге директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин. Как утверждает ученый, Covid-19 имеет естественное происхождение. Однако в эту версию верят далеко не все. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему в мире до сих пор обсуждаются конспирологические теории о том, что вирус появился именно в Китае и кому это выгодно.

«На воре и шапка горит»

Как рассказал «ВМ» руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, люди действительно считают китайское происхождение вируса самой правдоподобной версией и связано это в том числе с действиями китайских властей в начале пандемии.

— Людям трудно поверить в то, что коронавирус, ставший столь опасным, имеет естественное происхождение хотя бы потому, что Китай, когда еще не была ясна степень опасности вируса, предпринимал беспрецедентные меры безопасности. Мы все помним кадры с людьми в противочумных костюмах, блокаду городов. Еще было неочевидно, что вирус опасен, а Китай уже так жестко действовал, — объяснил эксперт.

По его словам, столь серьезные меры можно было предпринимать только в том случае, если заранее известна степень опасности. И если вирус естественного происхождения, то реакция Китая совершенно непонятна.

— Более того, китайская сторона делает все, чтобы [о естественном происхождении вируса] так не думали. Поднебесная демонстрирует закрытость и неготовность сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения. Например, они начинают переводить стрелки на американцев — предлагают варианты с лабораториями в США, где мог этот вирус появиться. Тут получается как в русской поговорке — «на воре и шапка горит», — добавил Калачев.

От Китая ждут проблем

Сейчас, отмечает политолог, дело не только в том, что люди доверчивы и готовы верить в теории заговора, а в том, что сами действия китайской стороны вызывали вопросы, ответы на которые так и не были получены.

— И даже если вирус имеет естественное происхождение, позиция защиты Китая в этих спорах не выглядела убедительно. Правда, есть и те, кто верит, что во всем виноваты американцы и именно они подбросили китайцам вирус, — добавил эксперт.

Калачев напомнил, что в России конспирологические теории подогревает общий характер информационных потоков за последние годы, в том числе на некоторых федеральных телеканалах. А в целом в пользу теорий заговора и версий утечки вируса из уханьской лаборатории играет общее недоверие к Китаю, связанное со страхом его экономической и территориальной экспансии.

В России, несмотря на то что взят курс на стратегическое партнерство с Китаем, в целом тоже относятся к нему настороженно, подчеркнул политолог. Это длится еще со времен конфликта на острове Даманский, правления Мао Цзэдуна и хунвейбинов. То есть с конца 1960-х годов. Как и во всем мире, у нас от Китая ждут проблем, добавил эксперт.

«Враг моего врага — мой друг»

Собеседник «ВМ» напомнил, что Республика Тыва до 1913 года была частью Китая и некоторые договоры XIX века, заключенные между нашими двумя тогда еще империями, китайцы не признают, хотя и не ставят вопрос территориальных претензий. К тому же в 1990-е годы и начале 2000-х была популярна теория о том, что КНР планирует в дальнейшем вытеснить русское население из регионов Дальнего Востока.

— Хотя китайцев тогда там было не так много. И, несмотря на усилия российского руководства, живущего по принципу «Враг моего врага — мой друг» и поддерживающего тесные связи с Китаем, опасения среди россиян по поводу потери Дальнего Востока все еще сохраняются, — пояснил эксперт.

Все эти факторы, по словам Калачева, как раз объясняют уверенность людей в китайском искусственном происхождении коронавируса. Если бы говорили о том, что вирус появился, например, в норвежской лаборатории, на это никто бы внимания не обратил. Впрочем, как нет доказательств того, что Covid-19 появился в китайской лаборатории, так и доказательств обратного.

Миру дали подзатыльник

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов называет конспирологию вообще жанром литературным. А литература художественная, по его мнению, всегда ближе людям, чем научная. Поскольку лучше укладывается в голове, объясняет все необъяснимое и раскрывает все белые пятна.

— Это целый жанр политического дискурса. Плюс кто-то пытается на этом заработать. На версии о том, что вирус появился в Китае, настаивают США. Здесь все линейно в плане линейного капитализма: где-то убыло, а где-то прибыло. Если случился кризис — значит, в нем кто-то виноват. Если обвинить в этом Китай, можно будет получить многомиллиардную компенсацию, — заявил специалист.

Как считает Мартынов, в происхождении и распространении вируса сложно винить какие-то государства.

— Здесь виноваты все, потому что расслабились, стали жить без тормозов, без бога в голове и кто-то решил, что вот вам вирус, причем не самый тяжелый. Нам дали легкий подзатыльник. Но судя по всему, урок не усвоен. Люди продолжают вести себя так же, ничего не переосмысливают. Те же самые США. Значит, рано или поздно появится посерьезнее вирус, который будет валить всех с ног, как чума какая-нибудь. Это с точки зрения человеческой жизни сто лет — много, с точки зрения Вселенной — это мгновение, — предположил политолог.

Китайцы все равно что-то знали

Алексей Мартынов считает, что происхождение вируса в Китае возможно.

— Вполне возможно, что он где-то и в американской лаборатории родился. Такое же тоже с американцами бывает, — заключил он.

Константин Калачев придерживается похожей точки зрения. Только, по его мнению, сейчас вопрос стоит не в том, как этот вирус появился, а как с ним дальше жить. А все эти опасения — вопрос веры.

— Можно рассуждать о том, что инфекция появилась в лаборатории одного из крупнейших мировых производителей лекарств, искать западный след. Можно предполагать, что и китайские вирусологи ставили какие-то опыты по созданию пусть и не биологического оружия, и так далее. Меня лично напрягало то, что когда ничего не было известно, в Китае принимались беспрецедентные меры, сопоставимые с эпидемией чумы. Да, возможно, вирус имеет естественное происхождение, но китайские ученые что-то заранее знали, — резюмировал руководитель Политической экспертной группы.