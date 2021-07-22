«Способен увернуться от вакцин»: успеет ли человечество защититься от новых штаммов COVID-19

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Создание новой вакцины против возможных новых штаммов коронавируса не займет много времени, да и процесс разработки не представляет особых сложностей. Однако испытания только что созданного препарата снова потребуют времени. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал российский ученый, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что широкое распространение коронавирусной инфекции несет угрозу появления новых штаммов — более опасных, чем уже известная разновидность «дельта». По его словам, чем шире распространение COVID-19, тем выше риск развития новых мутаций, способных причинить еще больший ущерб. Один из таких штаммов потенциально способен увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало, подчеркнул Гебрейесус.

— Во-первых, следует иметь в виду, что на сегодня таких штаммов нет. Есть лишь вероятность того, что они могут появиться. Во-вторых, переделать аденовирусную вакцину или мРНК-вакцину под новый штамм — несложно и недолго, — сказал Аграновский.

Собеседник издания подчеркнул, что при этом новая вакцина должна снова пройти все фазы клинических испытаний. А вот это займет определенное время даже в экстренных обстоятельствах.

— Успеть защититься от COVID-19 можно с помощью имеющихся вакцин, в первую очередь «Спутника». Чем больше количество иммунных людей в популяции, тем ниже вероятность появления новых штаммов, — сказал ученый.

Тедрос Аданом Гебрейесус также рассказал, что ВОЗ ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Для этого потребуется 11 миллиардов доз вакцин, причем обеспечить их нужно срочно.

В беседе с «ВМ» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказывал, что одним из вариантов развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией является появление новых суперштаммов. Например, может появиться сверхтоксичный вирус COVID-23.