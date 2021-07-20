COVID-23 Max Pro Black Edition: эпидемиолог не исключил появления сверхтоксичного штамма вируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Одним из вариантов развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией является появление новых суперштаммов. Например, может появиться свехтоксичный вирус COVID-23. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, по такому принципу из семейства коронавирусов уже появлялись SARS, MERS и всем известный COVID-19.

— В теории любой вирус способен приобрести мутацию, которая сделает его максимально сильным и конкурентоспособным. Но, так как уже два года доминирует только один вирус, вероятно, что он сможет породить какой-нибудь сверхтоксичный COVID-23 MAX PRO BLACK EDITION, — сказал врач.

При этом он подчеркнул, что грипп второй год не может поциркулировать в обществе, как раньше, и вытеснить коронавирус. Поэтому возможны и риски, что грипп начнет наращивать вирулентность. А это может обернуться причиной новой пандемии, наподобие испанского гриппа.

Кроме того, возможно, что коронавирус скрестится с другими вирусами и появятся мутанты. По словам эксперта, как правило, при горизонтальном переносе генов осуществляется передача некоторых исключительных свойств. Но полное встраивание одного генома инфекционного агента в другой маловероятно.

— Такие эксперименты в лабораторных условиях запрещены конвенцией. Но в лабораторных условиях сделать такое реально, — сказал врач.

Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Александр Мясников в беседе с «ВМ» 15 июля рассказал, что четвертая волна коронавируса возможна в ноябре. При этом появятся новые мутации — более заразные, но не такие смертоносные. Он подчеркнул, что всем вирусам свойственно мутировать. При этом среди них также есть отбор — выживают сильнейшие. По словам врача, следующие вирусы будут распространяться все обширнее, только они не будут такими «тяжелыми» в плане летальности.

Днем ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире началась новая волна пандемии коронавирусной инфекции. По словам Гебрейесуса, уже четвертую неделю подряд во всем мире растет как число случаев заболевания, так и число летальных исходов от заболевания коронавирусной инфекцией. Главной причиной роста представитель ВОЗ назвал распространение индийского штамма COVID-19 «дельта».