Каскадное возбуждение: иммунолог объяснил тяжелую реакцию на вторую прививку от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильные поствакцинальные реакции на второй компонент вакцины от коронавируса объясняются тем, что после первой прививки иммунная система организма все еще пребывает в «возбужденном» состоянии. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Дело в том, что в составе компонентов самой распространенной российской вакцины от COVID-19 содержатся векторы разных серотипов аденовируса. В первом компоненте — 26-й тип, которым люди обычно болеют в процессе ОРВИ. А для обмана иммунной системы используется второй компонент с 5-м серотипом аденовируса, менее распространенным. Из-за этого защитная реакция организма усиливается. Он реагирует на вакцину, а не на сам вирусный вектор.

— Когда вводится первый компонент, для иммунной системы организма начинается степ-аэробика. Она возбуждается, а через три недели, когда вводится второй компонент, иммунный процесс не заканчивается. Система только начала вырабатывать защиту на вакцину, плюс на аденовирус. А аденовирусы, хоть и немного разные, но родственники. Кроме того, вводится и ковидная частица. Реагируя на них, иммунная система переходит на следующую ступень. Получается каскадное возбуждение, которое в дальнейшем приводит к хорошей выработке антител, — объяснил специалист.

По его словам, чем сильнее выражена поствакцинальная реакция, тем лучше в дальнейшем защита от инфекции. Похожие явления наблюдаются после того, как человек перенес инфекцию, у него через некоторое время пропали антитела, а затем он вакцинировался. То же самое происходит и когда интервал между введением первого компонента проходит не три недели, как сейчас, а полтора месяца. Но нынешний интервал продиктован сложившейся эпидемиологической обстановкой.

— Бывает так, что люди лежат с температурой два-три дня и ради интереса потом проверяют антитела. Выясняется, что их уровень буквально в космос улетает. Это все говорит о том, что иммунная система после вакцинации сильно возбуждается, — добавил Болибок.

В целом здесь все зависит от индивидуальных особенностей каждого организма, пояснил эксперт. Так или иначе иммунная система при введении препарата подвергается воздействию, и у кого-то сильная реакция может возникнуть даже после первой дозы. А у кого-то реакции может никакой и не быть. Это зависит разве что от возраста.

— Чаще всего побочные явления после вакцинации наблюдаются среди молодежи, тогда как люди в возрасте и пожилые их практически не замечают, потому что их организм уже привык, — констатировал собеседник «ВМ».

Также реакцию на вакцину могут усугублять какие-то гены. Потому все люди так или иначе предрасположены к тому, что какие-то инфекции они будут переносить легко, какие-то тяжело, а какими-то вообще болеть не будут, сказал врач.

В рамках семьи все эти явления наследуются, но для понимания надо изучать реакцию у нескольких поколений. По линии кровного родства можно отследить, кто как воспринимает первую вакцину, кто вторую, а у кого организм ее принимает абсолютно спокойно, резюмировал иммунолог.

В России продолжается масштабная вакцинация от крронавируса. В Москве прививку можно сделать в городских поликлиниках, в парках, торговых центрах и павильонах «Здоровая Москва». Крупнейшие прививочные пункты также открыты в «Лужниках» и Гостином дворе. Для того чтобы защитить свой организм от новой инфекции, достаточно записаться на сайте mos.ru, на портале «Госуслуги» или через систему ЕМИАС.