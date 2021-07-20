«Математика просто так не работает»: что влияет на процент заболевших среди привитых от COVID-19

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Процент заболевших после вакцинации в каком-либо регионе не зависит от количества привитых в нем граждан. Он может зависеть от наличия у привитых факторов, обуславливающих более медленную выработку антител. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

В средствах массовой информации появились данные, что не более 3,6 процента вакцинированных от коронавируса россиян заражаются COVID-19. При этом в разных регионах разное количество заболевших после прививки. Максимальное число — в Бурятии. А вот в Дагестане на привитых приходится около 3 процентов новых заражений приходится, в Ленинградской области — порядка 2 процентов. В понедельник, 19 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5 процентов привитых, в 95 процентах случаев госпитализация не требуется.

Как рассказал Шунков, сегодня большой акцент ставится на изучении причин, почему не сработала вакцина. Хотя давно известно, что иммунитет по-разному вырабатывается у лиц разных возрастов и имеющих различные патологии. При этом большой интерес в исследовании могут представлять люди, которые не болели в первую и вторую волну ковида. Кроме того, для изучения причин разного процента заболевших среди привитых в разных регионах можно провести анализ на наличие у них хронических патологий, которые могут быть факторами риска.

— Для того чтобы можно было сделать выводы, необходимо провести анализ возрастных категорий среди привитых. И посмотреть, какой процент заболевших после прививки, в какой возрастной категории выше. У лиц старшего возраста иммунитет вырабатывается медленнее, чем у молодых. Соответственно, если большая часть привитых — это лица от 60 лет, будет вполне ожидаемо, если среди них процент заболевших после прививки будет выше, — сказал врач.

Если же процент заболевших после прививки будет в более молодой возрастной группе, это может объясняться большим количеством социальных контактов, связанных с их трудовой деятельностью. В любом случае подробное изучение причинно-следственных связей, обуславливающих заболеваемость среди привитых, необходимо.

— При сборе статистических данных по вакцинации, всегда учитывается возраст привитых. Только так можно сделать выводы, имеющие практическую пользу и разработать рекомендации для лиц, разных возрастов, — отметил эксперт.

Шунков подчеркнул, что математический подход к вопросу, что чем больше привитых людей в каком-либо регионе, тем выше цифра тех, кто заболевает с прививкой, не работает. Все дело в том, что причинно-следственная связь не установлена — почему люди заболевают и в какой возрастной группе.

— Здесь математика просто так не работает. Нужно выявить факторы риска, при наличии которых люди заболевают после прививки. Конечно, очень сложно учитывать все хронические заболевания, которые не являются противопоказаниями к вакцинации, но в то же время могут тормозить систему выработки антител. Но можно начать с изучения возраста заболевших среди привитых. Это самое простое, что можно было бы выяснить, — в какой возрастной категории самое большое количество заболевших, — заключил эпидемиолог.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов призвал привить 80 процентов россиян из-за «дельта»-штамма. Он заявил, что если затянуть вакцинацию на два–три года, то вирус «обгонит все вакцины». Специалист отметил, что у уханьского варианта коронавируса репродуктивное число (количество человек, которые будут заражены одним заболевшим) составляет 2,5–3, а у индийского варианта — 5–6.

На сегодняшний день в Москве работают 119 центров вакцинации на базе столичных поликлиник. Сделать в них укол можно по предварительной записи в любой день с 08:00 до 22:00. В павильонах «Здоровая Москва» горожан прививают в порядке живой очереди. Они открываются в то же время, что и пункты вакцинации в поликлиниках, однако в павильонах обычно прививают всех желающих, пока очередь не подойдет к концу.

Вакцинироваться в Москве также могут и иностранные гости столицы. Для них работает крупнейший центр вакцинации в «Лужниках». Кроме того, привиться от коронавируса иностранцы могут и в миграционном центре в Сахарове и еще в 25 медицинских учреждениях.