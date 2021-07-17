Война и изоляция? Что будет с Китаем и США, если докажут утечку COVID-19 из лаборатории

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Отказ от теории о лабораторном происхождении коронавируса является преждевременным, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. В том, что ждет Китай, если международное расследование докажет, что ковид был создан искусственно в этой стране, какие санкции могут применить к нему другие государства и чем вся эта история обернется для мира, разбиралась «Вечерняя Москва».

Микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, эксперт по химическому и биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с «ВМ» заявил, что Китай, если будет доказана утечка ковида из его лаборатории, может понести серьезное наказание за произошедшее.

— Страна, обвиняемая в такой утечке, рискует оказаться в полной изоляции. Против нее могут принять санкции, на ее собственность за границей может быть наложен арест. Очень много всяких вариантов, — сказал Никулин.

Он подчеркнул, что США имеют доказательства искусственного происхождения коронавируса, потому они и являются его создателями. Просто пока что эти доказательства придерживают, чтобы ослабить позицию конкурента на международной арене.

Политолог Наталия Елисеева в беседе с «ВМ» рассказала, что репутация американцев подорвана, а доказательства лабораторного создания вируса и его утечки из Китая, представлявшиеся до нынешнего момента, — ненастоящие. Она отметила, что вопрос искусственного создания ковида обсуждается в обществе еще с начала пандемии. Если будет проведено расследование и версия окажется реальной, то возникнет вопрос: утечка была случайной или преднамеренной.

— Того, что это было сделано специально, не докажет никто. Это недоказуемо в данном случае. Китай сразу скажет, что это заговор против него, агрессия в его адрес. Потом — вопрос: какую позицию займет Россия? Все это не одномоментный акт, а затяжной процесс на годы, — добавила Елисеева.

Она подчеркнула, что Китай мешает американцам на мировой арене. И последние могут использовать абсолютно все ресурсы, чтобы попытаться остановить с учетом расширяющейся экономики и влияния Китай.

— Но, как мы видим, экономические войны ни к чему и не привели. Китай как расширялся, так и будет расширяться. Если говорить о блокаде, то у Китая слишком большое влияние. Как минимум в своем регионе. Поэтому никто не будет тягаться с Китаем — это опрометчиво, — сказала политолог.

Китай — слишком важный партнер, поэтому никакие страны не будут разрывать экономические, торговые связи с ним, ведь это просто невыгодно.

— Китай слишком крупный игрок, чтобы это прошло незамеченным. И второй момент: Китай ответит, а это самое страшное для американцев. Попытаться подорвать мощь Китая могут. Но у китайцев свой путь, и им все равно, что американцы думают, — рассказала Елисеева.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев согласился с мнением Елисеевой и подчеркнул, что Китай, как Индию, Бразилию, Россию или США, тяжело поставить в сложное положение, в отличие, например, от Северной Кореи, по причине масштаба страны и ее места в мире.

— Маловероятно. Правда, подобных попыток исключать нельзя. В отношении России какие-то санкции приняты, а действуют они частично. Условно говоря, США пытаются наложить арест на собственность Китая в Америке. На следующий день Китай захватывает и полностью оккупирует Тайвань. Это удар по престижу США. Они же не будут с Китаем, ядерной державой, воевать за Тайвань? Не будут, — сказал экономист.

По его словам, попытки повлиять на Китай будут, но нежесткие. Прицел обвинений против Китая понятен, добавил Григорьев: «отжатие» влияния в мире. По словам эксперта, не стоит забывать, что Китай — крупнейший инвестор в американский госдолг.

— Если Китай на стадии недружественных действий США продаст их облигации (основной источник финансирования расходов Америки), на рынке будет финансовый крах. У Китая слишком много козырей на руках, чтобы так с ним вести себя. Но если подобное произойдет — это чревато переходом кризиса в фазу очень болезненную: будет потрясение для глобальной экономики, — отметил Григорьев.

Он также выразил уверенность, что ряд стран не присоединится к возможным санкциям против Китая, в том числе и Россия, и Западная Европа. Эксперт предположил, что одной из мер влияния на китайцев может стать запрет на ввоз из США ряда товаров. Однако Григорьев напомнил, что большая часть того, что потребляет Америка, производится именно в Китае.

— Телевизоры, магнитофоны, кроссовки, телефоны идут с Китая. Их просто не станет. Непонятно, чем будут наполнены товарные полки в США. Босоногие, без телефонов, телевизоров, кофемолок, машин. Львиная доля этого производится в Китае. Это можно перевести в Америку, но это займет время и будет стоить значительно дороже, — заключил собеседник издания.

Откуда утечка

По словам Никулина, ковид, если рассматривать версию лабораторного происхождения, мог попасть в общество и не из лаборатории Китая, а из другой страны. Например, США. Откуда пришел вирус — предстоит еще разобраться.

— Очень много данных, согласно которым эпидемия началась одновременно летом 2019 года в США, во Франции на границе со Швейцарией и в Италии на границе со Швейцарией, — добавил эксперт.

Никулин заявил, что утечка вируса произошла не в Китае. В эту страну, которую считают местом появления ковида, инфекцию «просто подбросили», чтобы пустить «по ложному следу».

По его словам, чтобы разобраться с происхождением коронавируса, требуется объективное международное расследование. Провести его возможно, руководствуясь Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия от 1972 года. Однако непонятно, почему расследование не организовано.

— Я еще больше года назад говорил, что нужно проводить международное расследование всей этой ситуации, но воз и ныне там, — добавил собеседник издания.

В свою очередь некоторое время назад в разговоре с «ВМ» академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в 2002 году мир столкнулся с представителем коронавируса — вирусом SARS, в 2012 году — с вирусом MERS, а в 2019-м — с COVID-19. Периодичность, цикличность, инфекции говорит о ее естественности, нежели об искусственности.

Кроме того, Онищенко отметил, что в 2001 году США заявили о выходе из Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Поэтому сегодня нет международных юридически значимых обязательств для того, чтобы Китай был обязан предоставить миру данные для изучения COVID-19.

— Если бы они были, то Китай конкретно был бы обязан все предоставить. Должна была бы приехать международная инспекция, и все, что она хотела бы, ей нужно было бы предоставить. А сейчас можно нахмурить брови, требовать, но международных юридически значимых обязательств нет, — сказал собеседник издания.

Он отметил: если говорить о преднамеренности распространения COVID-19, нужно понимать, что концепция применения оружия массового поражения предполагает биологический терроризм, а не тотальную и «всеохватывающую войну».