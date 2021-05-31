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«Это свойственно инфекциям»: Онищенко оценил заявление ученого из США об угрозе COVID-26 и COVID-32
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Это свойственно инфекциям»: Онищенко оценил заявление ученого из США об угрозе COVID-26 и COVID-32

Марина Найденкова

Общество

Беспокойство американского ученого о встрече человечества с COVID-26 и COVID-32 имеет под собой серьезные научные основания. Периодичность и цикличность вспышек коронавирусной инфекции в мире за последние 20 лет говорят о ее естественном происхождении. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее «ВМ» писала, что ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах Питер Хотез заявил о необходимости обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32. Эксперт отметил, что необходимо исследовать возникновение вспышки коронавируса. Для этого следует отправить в Ухань, где началась эпидемия, вирусологов и эпидемиологов. На месте специалисты смогут собрать данные и необходимые образцы.

— Его озабоченность мне понятна, она имеет под собой серьезные научные основания, — сказал Онищенко.

Парламентарий напомнил, что в 2002 году мир столкнулся с представителем коронавируса — вирусом SARS, в 2012 году — с вирусом MERS, а в 2019-м — с COVID-19.

— Вот считайте, за 20 лет три раза. Периодичность — 7–10 лет. Это говорит о естественности, нежели об искусственности. Это свойственно инфекциям иметь цикличность, — добавил он.

Также Онищенко отметил, что в 2001 году США заявили о выходе из конвенции по биологическому и токсинному оружию. Поэтому сегодня нет международных юридически значимых обязательств для того, чтобы Китай был обязан предоставить миру данные для изучения COVID-19.

— Если бы они были, то Китай конкретно был бы обязан все предоставить. Должна была бы приехать международная инспекция, и все, что она хотела бы, ей нужно было бы предоставить. А сейчас можно нахмурить брови, требовать, но международных юридически значимых обязательств нет, — сказал Онищенко.

Он отметил, что если говорить о преднамеренности распространения COVID-19, то также нужно понимать, что концепция применения оружия массового поражения предполагает биологический терроризм, а не тотальную и «всеохватывающую войну».

— Какой смысл против всего мира воевать? Сегодня надо вернуться к вопросу о юридически значимом механизме контроля за конвенцией и идти дальше, — добавил Онищенко.

Ранее ученые выявили отличия эффективности вакцин от COVID-19 для мужчин и женщин.

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