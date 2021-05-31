Ученый из США предупредил человечество об угрозе COVID-26 и COVID-32

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Ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах Питер Хотез заявил о необходимости обстоятельно изучить происхождение COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

— Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, — сказал он.

Эксперт отметил, что необходимо исследовать возникновение вспышки коронавируса. Для этого следует отправить в Ухань, где началась эпидемия, вирусологов и эпидемиологов. На месте специалисты смогут собрать данные и необходимые образцы.

Хотез подчеркнул, что было бы трудно получить сведения о происхождении COVID-19 без сотрудничества с КНР. Он призвал оказать сильное давление на Пекин, включая возможные санкции, чтобы ученым предоставили беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям, сообщает NBC News.

Ранее ученые выявили отличия эффективности вакцин от COVID-19 для мужчин и женщин.

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