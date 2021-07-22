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Суд заключил под стражу судмедэксперта за подлог в деле о гибели Ошарина

Анастасия Волоснова

Происшествия
Суд заключил под стражу судмедэксперта за подлог в деле о гибели Ошарина
Фото: Пресс-служба суда

Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы столичного департамента культуры Леонида Ошарина. Об этом ТАСС рассказал в четверг, 22 июля, источник в правоохранительных органах.

Судмедэксперта Пенцакова подозревают в служебном подлоге и халатности. Он будет заключен под стражу до 21 сентября.

Тело Леонида Ошарина обнаружили 22 апреля 2020 года в ванной в арендуемой квартире в центре Ялты. Входная дверь была закрыта ключом изнутри. Отмечалось, что в последний раз чиновника видели в Ялте 30 марта. После этого он якобы не выходил на связь. Ошарина похоронили на Троекуровском кладбище 22 июля 2020 года.

Ошарин с 2005 по 2018 год был директором театра Et Cetera. Одновременно с этим занимал тот же пост с 2011-го по 2018 год в столичном Театре имени Маяковского. В 2018 году стал заместителем главы Департамента культуры Москвы.

«Вечерняя Москва» в своем материале рассказывала, кем был и чем запомнился Леонид Ошарин. «ВМ» собрала всю главную информацию о погибшем.

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