Сергей Собянин обсудил развитие Москвы во время встречи с жителями запада столицы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мэр Москвы и лидер столичного списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму Сергей Собянин обсудил с жителями запада столицы развитие города. Встреча прошла в четверг, 22 июля, в штабе общественной поддержки.

Жителей Западного административного округа интересовали транспортные вопросы. Сергей Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД. Кроме того, мэр сообщил, что через год-полтора начнет работать станция метро «Внуково», а МЦД-4 запустят в 2023-2024 годах.

— Мы создали программу «Мой район». И вся команда работает над тем, чтобы в каждом районе было все: свой кинотеатр, свой спортивный зал, свой классный парк, своя пешеходная улица и рабочие места, — добавил глава города.

Мэр Москвы также обсудил с жителями запада города озеленение территорий, программу реновации и вопросы здравоохранения. Глава города подчеркнул, что в столице дополнительно создали 25 тысяч коек в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» обещала построить в городе метро и организовать 500 парков и выполнила данные обещания.

— В следующем году мы будем избирать органы местного самоуправления. В 2023 году будут выборы мэра. В 2024 году будут выборы президента. Я работаю 10 лет, и у меня практически не было ни одного года, когда бы мы кого-то не избирали, — отметил Сергей Собянин.

Он отметил, чтов местном самоуправлении находятся 1,3 тысячи депутатов, а также представлено большое количество партий.

Сергей Собянин осмотрел в среду, 21 июля, первый заселяемый дом по программе реновации в Солнцеве. Мэр предупредил горожан, что застройщик несет ответственность за строение. Если у москвичей возникнут вопросы, он обязан их решить.