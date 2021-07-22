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«Была музой»: вдова Говорухина прокомментировала слухи о романе режиссера с Ходченковой

Анастасия Колоскова

Общество
«Была музой»: вдова Говорухина прокомментировала слухи о романе режиссера с Ходченковой
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Вдова режиссера и продюсера Станислава Говорухина Галина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об отношениях режиссера с известной актрисой Светланой Ходченковой, которая снялась в его фильме «Благословите женщину».

После выхода фильма в 2003 году появились слухи, что режиссера и начинающую актрису связывают не только рабочие отношения.

Галина назвала Ходченкову того времени «изумительной, очаровательной девочкой», которой нельзя было не восхищаться.

— Она в то время была музой Славы. Если бы я на секунду увидела в его глазах холод, то взяла бы сумку и уехала. Если у мужа и были романы, то я о них никогда не узнаю. Если бы увидела, что с кем-то его делю, то убила бы его или навсегда ушла, — разоткровенничалась в студии 73-летняя вдова режиссера.

Перед смертью режиссер в течение долгого времени болел онкологическим заболеванием. В его голове было 17 опухолей. Его жена была рядом до его последнего вздоха.

— Слава знал, что уходит, поэтому опускал бороду, чтобы люди не видели его изможденного вида. А я ничего не понимала. Он сидел в кресле, я обнимала его ноги, а он говорил: «Галюнь, я прожил замечательную жизнь, ну отпусти меня! Спасибо Господу Богу, он пощадил меня — у меня в памяти не осталось моментов, когда Слава уходил из жизни. Я ничего не понимала и не соображала. Помню только, что стала кормить Славу завтраком, и у него полилась кровь, — рассказала Галина Говорухина, которая прожила в браке с режиссером 50 лет.

В этой же передаче вдова кинематографиста рассказала, почему не родила Говорухину ребенка. По ее словам, у нее возникли проблемы со здоровьем после того, как она, будучи беременной, залезла в холодную ванну.

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