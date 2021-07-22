Минфин США ввел санкции против министра обороны Кубы

Минфин США

Соединенные Штаты Америки в рамках «закона Магнитского» ввели ограничительные меры против министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и одного подразделения МВД островного государства. Об этом сообщается в четверг, 22 июля, в заявлении американского минфина.

По его данным, помимо министра, санкции распространяются также на Национальную специальную бригаду, которая является подразделением МВД республики.

Санкции в рамках «закона Магнитского» ограничивают право на въезд в США и замораживают все активы лиц, попавших под их действие, комментирует РИА Новости.

12 июля администрация США высказалась о том, что она поддерживает право на свободу собраний на Кубе, поэтому будет выступать с осуждением, если власти начнут применять насилие к протестующим.

Массовые протесты прошли 11 июля в десяти муниципалитетах Кубы. Кубинцы призывали власть решать социальные проблемы и требовали проведения свободных выборов. Кубинские власти прокомментировали, что за протестами стоит США. Однако Белый дом не согласился с этими словами, сказав, что ситуация с протестами отразится на их дальнейших взаимоотношениях с Кубой.

«Поправка Магнитского»

В мае 2018 года в силу вступил закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского». Он позволяет властям Великобритании вводить санкции в отношении нарушителей прав человека.

Положения данного документа стало возможно применять только после выхода Британии из Европейского союза.

Авторами закона значатся возглавлявший в то время МИД страны Борис Джонсон и его заместитель Тарик Ахмад.