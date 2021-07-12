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Власти США прокомментировали протесты на Кубе

Анастасия Волоснова

В мире
Власти США прокомментировали протесты на Кубе
Фото: flickr.com / eric lynch

США поддерживают право на свободу собраний на Кубе, поэтому будут выступать с осуждением, если власти начнут применять насилие к протестующим. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в своем Twitter-аккаунте.

С воскресенья, 11 июля, на Кубе проходят митинги против правительства. Кубинцы призывают власть решать социальные проблемы и требуют проведения свободных выборов.

— США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилие или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права, — приводит РИА Новости слова Салливана.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на митинги, предотвращая возможные провокации против правительства. По его словам, на данный момент «всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки» выражают требование в «гуманитарной интервенции». Он добавил, что на Кубе стали появляться люди, которые занимаются распространением антиправительственных идей. Они говорят о неспособности властей контролировать тяжелую эпидемическую ситуацию в стране.

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