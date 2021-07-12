Президент Кубы призвал сторонников выходить на митинги для предотвращения провокаций

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на митинги, предотвращая возможные провокации против правительства. Об этом в воскресенье, 11 июля, рассказал кубинский лидер в эфире государственного телевидения.

По его словам, на данный момент «всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки» выражают требование в «гуманитарной интервенции».

— Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни, — подчеркнул Диас-Канель.

Он добавил, что на Кубе стали появляться люди, которые занимаются распространением антиправительственных идей. Данные люди говорят о неспособности властей контролировать тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране, пишет ТАСС.

Ранее МИД России обвинил США в нарушении прав человека. В ведомстве возмутились санкциями, которые часто в одностороннем порядке вводит американская сторона. В пример российское ведомство привело экономическую и политическую блокаду Кубы. В МИД РФ заявили, что США позиционируют себя как «мировой эталон» в сфере защиты свобод, несмотря на свои жесткие действия.