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МИД России обвинил США в нарушении прав человека

Анастасия Волоснова

Политика
МИД России обвинил США в нарушении прав человека
Фото: МИД РФ

США продолжают грубо нарушать права человека внутри страны и за ее пределами. Об этом говорится в докладе МИД РФ о ситуации с правами человека в отдельных странах, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД возмутились санкциями, которые часто в одностороннем порядке вводит американская сторона. В пример российское ведомство привело экономическую и политическую блокаду Кубы.

В документе говорится, что США позиционируют себя как «мировой эталон» в сфере защиты свобод, несмотря на свои жесткие действия.

— Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями, — говорится в сообщении.

При этом ситуация со свободой прессы в США остается неоднозначной, скатываясь к полной деградации, считают в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США столкнулись с типичными проблемами империй, с которыми страна может уже не справиться, как это произошло с СССР. Путин пояснил, что империи часто думают, что могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, что мощь страны позволит разрешить все проблемы. Однако, по словам главы государства, число проблем растет, и наступает момент, когда справиться с ними невозможно. Позднее Путин призвал США научиться уважать интересы России.

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