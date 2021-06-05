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Путин призвал Вашингтон научиться уважать интересы Москвы
Фото: Администрация президента РФ

Путин призвал Вашингтон научиться уважать интересы Москвы

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Для нормализации российско-американских отношений нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки научились уважать интересы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу, 5 июня.

— Главное, что нужно сделать, — это относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова, — сказал российский лидер.

Он отметил, что не Москва ответственна за то, в каком состоянии находятся отношения между Россией и США. Владимир Путин подчеркнул, что Россия первой не сделала ни единого шага, чтобы навредить международным отношениям.

— США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет, так же как есть и будут США, — добавил президент.

Он уточнил, что Америка играет важную роль в мире, сообщает «Российская газета».

Ранее Владимир Путин рассказал об ожиданиях от переговоров с Байденом.

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СШАмеждународные отношенияВладимир Путин
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