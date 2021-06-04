Путин заявил, что СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии Курил

Фото: Администрация президента РФ

Ни СССР, ни Россия никогда не соглашались на передачу Японии четырех Курильских островов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

— Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили разговоры по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз, — сказал российский лидер.

Он отметил, что поправка к Конституции России о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены. Путин уверен, что следует продолжать обсуждение заключения договора России с Японией, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

Ранее МИД прокомментировал публикацию о планах СССР передать Японии два острова.

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