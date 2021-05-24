Джабаров опроверг сообщение о готовности СССР передать Японии часть Курил

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявление японского агентства «Киодо» о том, что СССР якобы собирался передать Токио часть Курил, является фейком. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в понедельник, 24 мая.

Ранее «Киодо» сообщило, что Москва якобы планировала в начале 1970-х годов подписать с Токио договор на фоне улучшения японо-китайских отношений.

— Это самый разгар холодной войны, речи никакой не было о передаче островов, никаких переговоров не шло. Я думаю, что это сообщение — фейк, — отметил парламентарий.

Владимир Джабаров пояснил, что Япония постоянно старается привлечь внимание к теме Курил, используя различные информационные поводы. Кроме того, парламентарий напомнил, что по Конституции России запрещено передавать территорию страны в ведомство других государств, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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