Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Американские СМИ заявили, что Россия «обошла США» в военном освоении Арктики
Фото: Минобороны РФ

Американские СМИ заявили, что Россия «обошла США» в военном освоении Арктики

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Россия «обошла США» в освоении Арктики и укреплении оборонительных позиций на ее территории. Об этом сообщает газета The New York Times.

По мнению издания, страна получила лидерство, «открыто признав наличие климатических изменений на континенте, а также приняв в октябре 2020 года стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Эксперты считают, что арктическая стратегия США изменится при администрации нынешнего президента Джо Байдена.

Также аналитик исследовательского центра CNA Майкл Коуфман отметил, что таяние льдов является для России «ночным кошмаром». В случае конфликта с США это откроет «новый театр военных действий».

Ранее в Японии призвали помешать действиям России в Арктике.

Читайте также: Северный флот отправит новую экспедицию в Арктику

АрктикаРоссияСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте