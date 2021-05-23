Американские СМИ заявили, что Россия «обошла США» в военном освоении Арктики

Фото: Минобороны РФ

Россия «обошла США» в освоении Арктики и укреплении оборонительных позиций на ее территории. Об этом сообщает газета The New York Times.

По мнению издания, страна получила лидерство, «открыто признав наличие климатических изменений на континенте, а также приняв в октябре 2020 года стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Эксперты считают, что арктическая стратегия США изменится при администрации нынешнего президента Джо Байдена.

Также аналитик исследовательского центра CNA Майкл Коуфман отметил, что таяние льдов является для России «ночным кошмаром». В случае конфликта с США это откроет «новый театр военных действий».

Ранее в Японии призвали помешать действиям России в Арктике.

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