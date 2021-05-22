В Японии призвали помешать действиям России в Арктике

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Японии следует «помешать действиям России в Арктике». Об этом сообщает местное издание «Нихон кэйдзай» в субботу, 22 мая.

— Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей, — считают авторы материала.

Россия, по мнению издания, «агрессивно пытается установить выгодные для нее правила судоходства по Северному морскому пути». Однако страна не имеет права приватизировать этот маршрут, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что Северный флот отправит новую экспедицию в Арктику. В состав группы войдут лучшие специалисты флота. Они отправятся в экспедицию на ледоколе «Илья Муромец».

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