«По-братски поделим»: читатели немецкого издания помечтали о развале России

Фото: Минобороны РФ

Читатели немецкого издания Welt возмутились из-за размеров территории РФ и призвали разделить ее или отобрать часть.

Портал опубликовал материал, который посвящен российским территориям в Арктике. В нем говорится о растущем интересе различных стран к природным ресурсам в этом регионе, который становится более доступным из-за изменения климата в мире. Однако Россия, как утверждают журналисты, «планирует установить барьер для других стран и предостерегает Запад от выдвижения претензий на земли Арктики».

Некоторые пользователи оставили под материалом возмущенные комментарии.

— Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он еще хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда все станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны, — написал пользователь Egal E.

— Что вы там сказали? Арктика принадлежит России? Не на этой планете, — отметил gray m.

Но нашлись и те, кто придерживается другой точки зрения.

— В этой статье ничего не сказано о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне, — отметил tdb.

— Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа, — написал Fred M, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что НАТО обсудит увеличение российского военного потенциала в Арктике на июньском саммите.

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