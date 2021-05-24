Япония рассекретила документы о планах СССР отдать часть Курильских островов

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В Японии опубликовали рассекреченные документы о планах СССР отдать Токио часть Курильских островов.

Согласно проекту мирного договора, который был составлен в начале 70-х в СССР, советская сторона рассматривала возможность решить территориальный спор, передав Японии два из четырех островов — Шикотан и Хабомаи. Толчком для такого решения стала информация о намерении КНР осложнить отношения СССР с Японией.

При этом в СССР рассчитывали, что Токио предоставит гарантии о ненападении как со своей стороны, так и стороны дислоцированных на территории страны военных США. Тем не менее японские власти настаивали на передаче всех четырех островов и во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен,сообщает Kyodo News.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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