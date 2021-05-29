МИД прокомментировал публикацию о планах СССР передать Японии два острова

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России оценило появившуюся в интернете публикацию агентства «Киодо». В материале говорилось, что в 1970-х годах СССР якобы был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.

— В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера, — ответило ведомство агентству РИА Новости.

В министерстве напомнили, что советские и российские дипломаты продвигали идею о законном присвоении Южных Курил Россией и о несомненном суверенитете РФ над этой территорией.

Ранее генерал ФСБ Владимир Джабаров опроверг сообщение о готовности СССР передать Японии часть Курил.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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