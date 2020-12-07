Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трутнев предложил называть жителей Аляски гражданами Российской империи
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Трутнев предложил называть жителей Аляски гражданами Российской империи

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Вице-премьер — полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в понедельник, 7 декабря, прокомментировал публикацию о том, что в США россиян, которые родились в южной части Курильских островов, считают уроженцами Японии. В ответ на это он предложил называть жителей Аляски гражданами Российской империи.

По словам Трутнева, Россия готова творчески развивать подобную позицию.

— Я готов переговорить с Министерством иностранных дел Российской Федерации, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи, — цитирует Трутнева ТАСС.

Ранее соответствующую публикацию прокомментировали в МИД России. Российские дипломаты заявили, что такими заявлениями Государственный департамент США ставит под сомнение итоги войны, а также поощряет реваншизм. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что после 1945 года Курильские острова отошли СССР.

Читайте также: Политолог раскрыл причины вмешательства США в спор России и Японии за Курилы

РоссияСШААляска
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Все мнения
О проекте