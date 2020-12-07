Трутнев предложил называть жителей Аляски гражданами Российской империи

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Вице-премьер — полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в понедельник, 7 декабря, прокомментировал публикацию о том, что в США россиян, которые родились в южной части Курильских островов, считают уроженцами Японии. В ответ на это он предложил называть жителей Аляски гражданами Российской империи.

По словам Трутнева, Россия готова творчески развивать подобную позицию.

— Я готов переговорить с Министерством иностранных дел Российской Федерации, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи, — цитирует Трутнева ТАСС.

Ранее соответствующую публикацию прокомментировали в МИД России. Российские дипломаты заявили, что такими заявлениями Государственный департамент США ставит под сомнение итоги войны, а также поощряет реваншизм. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что после 1945 года Курильские острова отошли СССР.

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