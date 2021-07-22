Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за «лживой риторики» Украины

Фото: Пресс-служба Совфеда

Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов предупредил, что может покинуть форум, если на нем будет продолжаться «лживая риторика» Украины. С соответствующим заявлением Гаврилов выступил в четверг, 22 июля, на пленарном заседании.

По его словам, в рамках форума ОБСЕ не получится на профессиональном уровне проводить обсуждение, если украинская делегация будет придерживаться «безответственной» риторики. Он подчеркнул, что Запад продолжает выслушивать украинскую сторону без участия российской делегации.

— Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих, — отметил Гаврилов.

Он добавил, что РФ осуждает «кровопролитную карательную операцию Киева», направленную против жителей Донбасса. Кроме того, Гаврилов напомнил, что Россия поддерживает мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, пишет РИА Новости.

Российская делегация уже отказывалась от участия в заседании ПА ОБСЕ в знак протеста. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак протеста из-за нарушения регламента. Встреча прошла в Вене во вторник, 6 июля.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.