Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали восемь рейсов и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и девять отменили. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО