Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали восемь рейсов и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и девять отменили. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и три отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
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