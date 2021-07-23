Два автомобиля столкнулись на юге Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Липецкая улица, 54/21 Карта всех событий

На территории столичного района Бирюлево Восточное произошла авария, столкнулись две машины. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», ДТП случилось на улице Липецкая, 54.

— Есть пострадавшие, — отметил собеседник издания.

Подробности происшествия выясняются.

Вечером в четверг, 22 июля, три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. Очевидцы аварии зафиксировали, как легковой автомобиль оказался под задними колесами внедорожника. Кроме того, в ДТП попал автомобиль такси.